HB/PTT/CM •

Le confinement sous surveillance

Les personnes placées en quarantaine pour une période de quatorze jours parce qu’elles ont peut être été en contact avec un malade ou parce qu’elles viennent de revenir de l’étranger sont majoritairement confinées à leur domicile.Elles font l’objet d’un contrôle grâce à un dispositif mis en place par le Haut commissariat. 1 600 personnes sont concernées et sous surveillance téléphonique depuis deux semaines.L'objectif de cette mesure est de limiter au maximum les déplacements et les contacts extérieurs pour empêcher la propagation du coronavirus. Lorsqu’elles sont appelées, elles répondent à une série de questions par téléphone. Le dispositif repose aussi sur le civisme et la bonne foi de chacun.