Coronavirus : un 3ème mort en France, le salon du tourisme annulé

3 morts et 191 personnes contaminées en France, 50 morts en Italie, le coronavirus continue sa progression en Europe. Le salon du tourisme et le salon du livre, qui devaient se tenir à Paris dans les prochaines semaines, sont annulés.

P1ère avec AFP •

Un troisième décès en France

Le salon du livre et le salon du tourisme annulé

Plus de 50 morts en Italie

L'épidémie de coronavirus continue sa progression en France métropolitaine. Alors que les premiers cas ont été signalés en Outre-mer , dimanche, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé, ce lundi, une troisième victime liée au coronavirus (Covid-19) en France.Un troisième décès en France d'une personne contaminée par le nouveau coronavirus a été confirmé lundi par le ministère de la Santé, tandis que 61 nouveaux cas ont été rapportés, portant le total à 191 depuis son apparition sur le territoire français. La troisième personne décédée est "une femme de 89 ans testée en post-mortem à l'hôpital de Compiègne", a précisé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.Le Salon mondial du Tourisme de Paris, qui devait se tenir du 12 au 15 mars et accueillir un peu plus de 100 000 visiteurs, est annulé en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs lundi.Cette décision a été prise afin de "respecter les consignes des pouvoirs publics et après concertation de nos clients et partenaires", indique la société Comexposium. Samedi, le gouvernement avait annoncé que tous les "rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné" seraient "annulés".Le salon du livre, qui devait se tenir du 20 au 23 mars, porte de Versailles, est également annulé, et le musée du Louvre est resté fermé ce lundi.L'Italie a franchi lundi la barre des 50 morts, avec 52 décès de personnes contaminées par le nouveau coronavirus.Il s'agissait à chaque fois de personnes âgées ou déjà atteintes de pathologies graves. Le pays fait aussi face à forte hausse des cas de contamination, à 2 036.L'Italie est le pays le plus touché en Europe mais est aussi celui qui a effectué le plus de tests, avec 23 345 en date de ce lundi.Les régions les plus concernées par l'épidémie restent la Lombardie (région de Milan), avec 1 077 contaminations, suivie désormais par l'Emilie-Romagne (324) qui dépasse la Vénétie (autour de Venise) avec 271 cas.