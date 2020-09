Cour d’assises : il tue son frère au cours d’une bagarre

A la cour d’assise de Papeete, une affaire de violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Un jeune homme qui a tué son frère au cours d’une bagarre alcoolisée. Est-il schizophrène ? C’est tout l’enjeu des débats. Il risque 30 ans de réclusion.



J’aime mon frère je veux assumer mes erreurs Rudy

Il y a tout un aspect psychiatrique qui fait partie du dossier […] savoir si l’accusé disposait pleinement de son discernement au moment des faits Me Vincent Dubois, avocat de Rudy

Dans le box des accusés ce jeudi, il y a Rudy un quarantenaire poursuivi pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Les faits remontent au 27 mars 2018. Ce soir-là les deux frères sont ensemble. Le frère de Rudy cherche la bagarre, il a 2.8 gr d’alcool dans le sang. Une dispute éclate elle dégénère en violence et le frère de Rudy meurt sous les coups.Rudy est un jeune homme qui présente des faiblesses psychologique évidentes. Une jeunesse chahutée baignée dans la consommation excessive d’alcool et de paka. Des substances qui selon certains experts favorisent ses passages à l’acte. Il n’en est pas à son premier rendez-vous avec la justice. Au compteur le jeune homme affiche déjà 13 condamnations.Une chose est sure Rudy n’avait pas l’intention de tuer son frère, tous les témoignages le confirment. Son frère est venu l’agresser en premier. Il regrette sincèrement les faits.Aujourd’hui c’est un quarantenaire considéré juridiquement comme « majeur incapable ». Il est de fait placé sous tutelle. Rudy dit entendre régulièrement des voix, il fait souvent référence à Satan. Est-il ou non schizophrène ? Tous les experts ne sont pas d’accord sur cette question.Le procès se terminera demain vendredi 04 septembre. Rudy est en etat de récidive légale il risque donc jusqu'a 30 ans de réclusion.