La "Hine hia'ai run", la course pour lutter contre les violences faites aux femmes

Samedi 11 décembre a lieu la première édition de la «Hine hia'ai run, organisée par le ministère de la Famille, des affaires sociales, de la condition féminine, en charge de la lutte contre l’exclusion, et la DSFE, la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité.

Polynésie la 1ère ; SD •

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui se tient chaque année, le 25 novembre, le ministère de la Famille, des affaires sociales, de la condition féminine, en charge de la lutte contre l’exclusion, et la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité (DSFE) organisent la course solidaire « Hine Hia’ai Run ».

Cette course solidaire, en soutien aux femmes victimes de violences, s'est tenue le 11 décembre au Parc Paofai à Papeete – Tahiti.

Pour cette première édition, deux formats de course en relais sont proposés : le Relais des familles et le Relais des copines.

Cet événement était organisé dans un esprit de bienveillance, de respect et d'union pour soutenir donc les femmes victimes de violences.

Ravahere Rauzy, conseillère technique au ministère de la famille nous en dit plus en micro de Marcel Bonno.