Il tente d'enlever une fillette, il est déclaré irresponsable par le tribunal

Ce jeudi 17 octobre, en comparution immédiate, le tribunal a condamné l’homme à des mesures de sûreté : une hospitalisation d’office, une interdiction d'entrer en contact avec les mineurs, d’exercer une activité en contact avec des mineurs et interdictions de fréquenter des jardins et parcs publics pendant 10 ans. L’homme atteint de troubles psychologiques était absent, ce jeudi, à l’audience car il est hospitalisé actuellement. Le trentenaire est atteint depuis l’âge de 18 ans de schizophrénie. Au moment des faits, il était en pleine crise.Les faits remontent au samedi 17 août et se sont déroulés au parc Vaipoopoo, de Punaauia. Profitant d'un moment d'inattention, l'homme s'était emparé de la fillette avant d'être rattrapé rapidement par la famille.