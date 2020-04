Si les commerçants espèrent la reprise sur fond de gestes barrières, les enseignants réclament de leur côté un protocole sanitaire détaillé.

Tauarii Lee •

Déconfinement : la rentrée des classes ne fait pas l'unanimité

Les autorités doivent faire des annonces ce lundi 27 avril lors d’un point presse commun Etat-Pays. Ils pourraient annoncer un allègement du confinement cette semaine, avec une éventuelle reprise de l’école le lundi 4 Mai. Un retour qui ne rassure pas du tout les enseignants qui espèrent une préparation et des conditions sanitaires adéquates. Les syndicats des enseignants du public, du privé et la Fédération des parents d’élèves ont adressé un courrier au président Fritch et au Haut commissaire.Les précisions de Nicolas Suire, Heiata Buluc et Patrick Tsing Tsing.