Entre les trois la frontière peut parfois paraître infime, mais les conséquences sont réelles pour les victimes.

David Chang •

Drague, harcèlement ou agression sexuelle, certains ont du mal à faire la différence

Le harcèlement sexuel au travail est un délit, puni par la loi depuis 2012. Des gestes, des mots déplacés, jusqu’au chantage sexuel…Des actes difficiles à dénoncer pour les victimes, qui sont rarement entendues. L’affaire Coco Deane à Arue ou encore celle de l’Intercontinental montrent à quel point les procédures sont délicates.Lucile Guichet-Tirao et Jérôme Lee :Drague un peu lourde ou harcèlement sexuel ? La frontière est ténue, mais réside dans le consentement. Lorsque c’est imposé et non réciproque, c’est du harcèlement sexuel.Pour faire la différence, le site PTS a réalisé un tableau :