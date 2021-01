L'éco-lieu de Faa'a redonne vie à vos objets

L'éco-lieu de Faa'a organise des ateliers pour donner une seconde vie à vos objets. Ces ateliers sont animés par les bénévoles du collectif Nana sac plastique et de l'association Tīa'i fenua , avec le soutien du syndicat Fenua Ma et Te Miti Kingdom .

Donner une seconde vie aux objets, éviter le gaspillage et réduire les déchets, c'est possible grâce à l'éco-lieu de Faa'a : un atelier qui montre l'exemple. Plus qu'un simple atelier, c'est aussi un moment convivial, de partage autour, par exemple, d'un repas végétarien préparé uniquement à base de produits locaux.

Heipua Teuira a rencontré Maeva Moevai contente de participer à ce concept.

Interview de Maeva Moevai

