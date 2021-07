Upcycling à Faa'a : une formation pour donner une seconde vie aux vieilles choses

Apprendre aux gens à transformer ce qui aurait dû être jeté. C'est la formation qu'ont suivie des familles de la résidence Motio à Faa'a. Elles ont ainsi appris à donner une seconde vie à de vieux vêtements.

ET avec commune Faa'a •

La commune de Faa’a, sensible aux problématiques environnementales, a mis en place une session d’upcycling en faveur des familles de la résidence Motio. Ce programme de formation, offert par l’association Koraye-Raiatea, a démarré hier matin à l’école Teroma. Ainsi, près d’une quinzaine de participants ont travaillé sur la transformation ou encore la valorisation de vieux vêtements et leur ont offert une seconde vie. Finalement, ils ont sorti une collection de tawashi (éponge à laver) et de tapis.

L’objectif de cette action est double : limiter l’impact écologique et offrir une activité à tout le monde depuis le domicile. Aussi, pour accompagner ces designers en herbe, l’association Koraye se tient à leur disposition en leur proposant différentes plateformes de vente, a expliqué Nathalie Convert, la formatrice.

Aujourd'hui un autre groupe de personnes résidant à Motio s'est rendu à cet atelier d’upcycling.