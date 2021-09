Vaitupa : la fête foraine est finie, mais les déchets persistent

Des forains de Vaitupa mécontents d'être accusés de laisser leurs ordures à l'entrée du site, et la mairie de Faa'a en colère car des déchets de type industriel traînent à l'arrière du même site depuis des années. A Vaitupa, la fête est finie depuis longtemps. Pas les pea pea.

A l'entrée du site de Vaitupa qui abrite encore les baraques foraines, un gros tas d'immondices. Et pourtant, la fête foraine qui avait pris place ici au mois de juin a dû s'arrêter fin juillet en raison des restrictions sanitaires.

Certains pointent alors du doigt les forains pour leur non-respect de l'environnement. Ce qu'ils réfutent, par la voix de Stéphane Philipponneau, leur président. "Le problème, c'est qu'on fait passer les forains pour des grosses personnes sales. Ce ne sont pas du tout nos déchets. Cela fait 1 mois que nous sommes fermés, on a entretenu le site du mieux que l'on pouvait...on a toujours nos structures en place, il n'y a plus d'activité", s'insurge-t-il. "Ce sont des déchets divers, de particuliers, de roulottes avec des huiles usagées, des barquettes, des canettes, des produits de fast food. Les forains ne font pas de ça", poursuit-il.

Harris appuie les propos du forain. Il est chargé de garder le site et donc "on voit des gens venir...la journée, la nuit. Les déchets qui sont là, ce sont des gens qui emmènent de l'extérieur". Parfois, il ramasse les détritus et en fait des tas. "Au cas où la mairie passe ramasser".

Mais pour le président des forains, "il y a pire à l'arrière".

Car à l'arrière des baraques, il y en a encore mais d'un autre type. Plutôt des déchets issus de chantiers. Parpaings, planches, tôles, morceaux de bois. Et même une carcasse de voiture. Un "paysage" qui donne peu envie d'admirer.

Dans la commune de Faa'a, où se trouve le site de Vaitupa, cela n'étonne plus. Et Robert Maker, 1er adjoint au maire, ne décolère pas. "Ce ne sont pas des détritus d'aujourd'hui, ils sont là depuis longtemps", dit-il, "ce terrain appartient au Pays, il lui revient de s'en occuper pour le nettoyer".