La ville de Faa'a lance une grande enquête de satisfaction

« Que pensez-vous de la rapidité et de l’efficacité des services communaux ? » « Comment évaluez-vous notre faculté à écouter et résoudre vos réclamations ? » Voici deux des 28 questions qui vous seront peut-être posées si vous habitez Faa’a. Car la commune lance aujourd’hui une grande enquête de satisfaction. Un classique, à 7 mois des élections municipales qui auront lieu en mars 2020.La nouveauté, c’est que cette fois-ci l’enquête a été confiée à un prestataire privé. En tout, 500 personnes seront interrogées, devant la mairie, mais aussi dans les quartiers où des enquêteurs se rendront. C’est la société Tahiti Consultants qui a été retenue par la mairie à l’issue d’un appel d’offre.Le coût de l’opération n’a pas encore été communiqué. La dernière enquête date de 2012 et ses résultats n’avaient pas été rendus publics.A l’approche des municipales, la mairie annonce également qu’elle se lance enfin dans le tri sélectif. 180 millions lui ont été attribués par l'Etat dans le cadre du Contrat de Projet, pour l’achat de camions réservés aux recyclables, et aux bacs de tri. Le recyclable devrait donc être collecté séparément à compter de l'année prochaine.La ville de Faa’a compte 30 000 administrés. C’est la plus grosse commune de Polynésie.