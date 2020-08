Feux de circulation sur le front de mer : utiles ou non ?

Des feux tricolores sur le front de mer pour régulariser la circulation. Depuis lundi 3 août, le Pays a décidé de les mettre en usage. Qu'en pensent les personnes qui circulent souvent sur le front de mer ?

Polynésie la 1ère( MLSF), Stéphane Ratinaud et Patita Savea •

Une circulation plus fluide et encore plus sécurisante pour les piétons... Trois nouveaux feux sont en service sur le front de mer. Un système moderne qui vise à pacifier les relations entre tous les usagers. Il faut dire que le boulevard Pomare du front de mer draine une circulation routière importante, avec un trafic quotidien de l’ordre de 50 000 à 60 000 véhicules par jour. Le boulevard comprend plusieurs traversées piétonnes qui ralentissent cette circulation."C'est une facilité pour les gens qui traversent (...) pour les enfants", confie un piéton. La durée du feu piéton vert est de 11 secondes. A l’issue de ces 11 secondes de vert, le feu piéton passe au rouge mais le piéton dispose encore de 11 secondes pour achever sa traversée. Au total, il dispose donc de 22 secondes pour traverser. Le Pays a investi pas moins de 20 millions de Fcfp.