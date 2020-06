Les 44 jeunes du centre ont mis à profit la vie en communauté imposée par le confinement pour tisser des liens plus forts.



CF/NS/CM •

Fin de confinement pour ‘’SOS village enfants’’

Forte de six maisons, la structure « SOS village enfants » de Papara accueille à l’année 44 pensionnaires âgés de 4 à 20 ans. Ils ont été placés là par les services sociaux pour fuir un contexte familial difficile et tenter de se reconstruire sous la responsabilité bienveillante d’une équipe d’éducateurs. Tout ce petit monde n’a pas échappé au confinement et, faute de scolarisation, a dû s’adapter à une nouvelle vie communautaire, 24 heures sur 24 pendant deux mois. Cette expérience inédite a permis de tisser des liens plus forts entre les jeunes et avec la dizaine d'éducatrices familiales.