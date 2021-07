Fournitures scolaires : alléger la facture en choisissant les marques de distribution

Dans les grandes surfaces on planche sur les fournitures scolaires depuis plus d'un an. Car remplir les rayons ne s'improvise pas, la crise sanitaire a compliqué la tâche. Mais rien ne change pour les familles, la rentrée rime souvent avec dépenser. Des astuces existent pour alléger la facture.

ET/JPP •

Avec une semaine de retard sur la date prévue, les fournitures scolaires sont enfin là. Une dizaine de milliers de marques au total. Des produits acheminés de métropole jusque dans les rayons. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la pandémie est source de complication. En matière de livraison en particulier, confie la responsable du rayon papeterie, Samantha Gouhier : « On a commandé très tôt l’année dernière, quand on a reçu nos commandes, on ne se doutait pas que l’on allait avoir autant de retard dans nos commandes notamment au niveau de l’embarquement. C’est au niveau de l’embarquement des marchandises que cela a été compliqué ».

©Polynésie la 1ère

Résultat, Samantha Gouhier a dû s’adapter. Elle a sollicité les grossistes locaux pour achalander aux premiers jours de juillet. Heureusement aujourd’hui, la marchandise estampillée au logo d'une enseigne française, est arrivée. Les produits des marques de distribution sont des best-sellers, car avec eux il y a 30 % en moins sur la facture. Ils entrent ainsi dans le top 10 des produits les plus achetés.

©Polynésie la 1ère

Et les clients ne s'y trompent pas. « C’est important aussi pour nous, parce qu’il faut regarder aussi en fonction du porte-monnaie », déclare une mère de famille. Et souvent, il faut faire en fonction des listes scolaires demandées et comportant parfois beaucoup d'articles. Jusqu'à une vingtaine selon les établissements scolaires. Mais en passant par les associations de parents d'élèves, la facture peut être moins salée pour les familles grâce aux commandes groupées.

©Polynésie la 1ère

Autre astuce pour payer encore moins cher, se rendre soi-même en grande surface. La facture peut alors être divisée par 2 en achetant le nécessaire et des produits de marque de distribution.

Certaines enseignes sont même choisies pour remplir les 200 cartables d'enfants inscrits au registre de la Caisse de prévoyance sociale.