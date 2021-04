Gala de fin d'année : les élèves du lycée de Faaa au taquet

Mereini Gamblin/David Chang •

A l’image du fameux bal de fin d’année, ce gala est une soirée symbolique pour les élèves. C'est l’occasion pour la filière "mode" spécialisée dans la couture et le stylisme, de mettre en œuvre tout l’apprentissage effectué durant le lycée. "Pour les classes de terminale, elles mettent le paquet parce que c'est leur dernière année. Elles sont étonnantes" décrit Lysianne Abecassis, professeure et coordonatrice de la filière des métiers de la mode.

Lysianne Abecassis est professeure de mode et coordinatrice de la filière. • ©Polynesie.la1ere

Le spectacle s'annonce haut en couleurs. Du rose, du rouge et des fleurs à gogo pour espérer remporter le prix de la meilleure tenue, en accord avec le thème du gala : voyage autour du monde. Est également prévue au programme et pour la deuxième année consécutive, une élection de Miss et Mister du lycée de Faaa, qui nécessite un véritable travail de collaboration entre les candidats et les couturières.

Les élèves du lycée de Faaa s'appliquent pendant les préparatifs du gala. • ©Polynesie.la1ere

Comme un avant-goût du milieu professionnel, le gala enrichit le parcours de ces lycéens et lycéennes. Véritable enjeu pour ces jeunes, ce spectacle est l'opportunité de s'investir, d'affiner leurs compétences et d'exposer leurs créations. Les élèves seront jugés par un groupe de professionnels.

Retrouvez le reportage de James Heaux :