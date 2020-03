Les services municipaux des communes où le scrutin a été organisé dans des écoles ont travaillé tard dans la nuit pour désinfecter les locaux.



Grand nettoyage des classes qui ont servi de bureau de vote

De nombreuses salles de classe ont, comme à chaque élection, fait office de bureaux de vote lors du premier tour des élections municipales, dimanche. Coronavirus oblige, les mesures d'hygiènes ont été plus sévères qu’à l’accoutumée et scrupuleusement observées. Après le dépouillement et une fois les résultats proclamés, les agents municipaux ont procédé au démontage des isoloirs puis au nettoyage des 13 classes de cet établissement de Pirae qui accueille 330 élèves de primaire. Les escaliers, le mobilier, les poignés de porte, les coursives... tout a été désinfecté comme l’indique à Jérôme Lee, Manutea Vairaaroa, responsable des affaires scolaires de la mairie e Pirae :