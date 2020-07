Il usurpe plusieurs identités pour arnaquer ses victimes

Mardi 30 juin, un homme était jugé devant le tribunal correctionnel pour usurpation d'identité, vol et falsification de chèques. ll a été condamné à un an de prison avec sursis, il devra également indemniser ses victimes.



Explications

24 ans et plusieurs personnalités. Le jeune homme a causé 20 millions cfp de préjudice à ses victimes. Il a comparu, mardi 30 juin, devant le tribunal correctionnel pour usurpation d'identité, vol et falsification de chèques.Les faits remontent à juillet 2018. En quatre mois, il a usé de stratagèmes pour bluffer ses victimes en se faisant passer pour un professionnel des travaux. L'homme a été condamné à un an de prison avec sursis, il devra également indemniser ses victimes.Par ailleurs, en comparution immédiate toujours, les deux hommes qui avaient volé trois deux-roues dans l'enceinte de la gendarmerie de Faa'a ont écopé de six mois de prison dont quatre avec sursis.