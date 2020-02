L'incinérateur de drogues installé

Le nouvel incinérateur de drogue a été installé il y a quelques jours dans un endroit sécurisé. Désormais, toutes les drogues saisies au fenua pourront être réduites en cendres.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

C'est une avancée en matière de lutte contre les stupéfiants. L'incinérateur destiné à brûler toutes les drogues vient d’être installé dans un lieu sécurisé. Toutes les drogues désormais saisies au fenua y compris l’ice seront donc réduites en cendres. Mis en place il y a quelques jours, l'incinérateur a été financé par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Le coût de l'opération : 4,2 millions de Fcfp.



L’installation de cet incinérateur va donc permettre de faire des économies de stockage et de transfert de la drogue, mais aussi de faciliter le travail des forces de l’ordre. En effet, jusqu'alors, les autorités assuraient l’acheminement des réserves de stupéfiants vers la Nouvelle-Calédonie. Il y a 3 ans, de deux tonnes de cocaïne saisies en Polynésie française avaient été acheminées discrètement et incinérées à Nouméa.