« J’avais décidé qu’on allait fermer. Monseigneur Jean-Pierre en a décidé autrement » Ainsi parle le vicaire de la cathédrale à propos du centre d’accueil des sans abris de Te Vai Ete .

Invité du journal : Père Christophe, Invité du Journal

« Il faut deux conditions, bénéficier d’un terrain. On ne peut pas rester sur site, car en 25 ans le quartier s’est développé, et parfois en précarité. Nous avons bénéficier de dons de généreux donateurs, en particulier d’un mécène. Mais l’essentiel est que le diocèse me soutienne, en l’état l’accueil se poursuit donc et la balle est dans le camp du gouvernement » ;