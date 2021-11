Jacques Vernaudon "Les langues polynésiennes sont en perte de vitesse dans les familles"

L'invité café du mardi 23 novembre 2021 est Jacques Vernaudon, maître de conférences en linguistique à l'université de la Polynésie française.

Polynésie la 1ère ; SD •

Du 22 au 28 novembre, France Télévisions met les langues régionales à l’honneur pendant une semaine au travers d'une programmation spéciale.

Une opération pour célébrer la diversité linguistique et la richesse de notre territoire.

A cette occasion, Polynésie la 1ère reçoit le linguiste Jacques Vernaudon.

Quelle est la pratique du Reo Tahiti dans les familles ? Quelle est la place de la langue ou des langues polynésiennes ?

Ce sera donc l’occasion de faire un état des lieux et une photographie des reo Ma’ohi, des langues polynésiennes et voir si elles sont ou non en perte de vitesse ?

"Tout ceux qui parlent les langues polynésiennes, il faut qu'ils s'en servent pour parler à leurs enfants"

Jacques Vernaudon est interrogé en direct par Ibrahim Ahmed Hazi :