Journée des langues et cultures à l’UPF

Cette journée dédiée aux langues et cultures polynésiennes a pour but de rassembler autour de ses thèmes les étudiants, enseignants et personnels de l’université mais aussi le public dans son ensemble.



Cette journée culturelle vise également à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles et les langues polynésiennes au sein des sociétés du Pacifique. Des danses, des chants polyphoniques, saynètes en tahitien, ’orero, dans les cinq langues vernaculaires du fenua () ont été mis à l’honneur.Le thème retenu pour cette édition 2020 est “Te Here-Aroha i roto i to na raura’a”, que l’on peut traduire par “L’amour éternellement intarissable dans toutes ses variantes”. Outre les différentes prestations proposées sur scène, sept ateliers étaient également prévus avec des thématiques portant sur les percussions, les couleurs traditionnelles, les légendes, le chant et la danse ou encore les plantes, fruits et légumes.Retrouvez le reportage de Roan Poutoru et Marcel Bonno :Organisée par l’Asset (l’Association des étudiants de l’UPF) et un comité d’étudiants , cette journée des cultures est célébrée depuis maintenant plus de dix ans.