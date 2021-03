L’enseignement du tahitien, objet d’une thèse de doctorat

Lovaina Rochette a soutenu avec succès sa thèse et est désormais docteur en langue, civilisation et littérature océanienne.

Depuis l’extension de la loi Deixonne à la Polynésie en 1981, le tahitien est enseigné dans les écoles et les collèges du fenua. Les élèves sont toutefois encore peu nombreux à opter pour l’apprentissage du reo maohi comme langue vivante 2. Lovaina Rochette s’est intéressée à cette problématique au point d’en faire le thème central de sa thèse de doctorat. Elle vient de présenter trois heures durant ses travaux devant le jury et est désormais docteur en langue, civilisation et littérature océanienne. Sa thèse s’intitule : « l’enseignement de la langue tahitienne aujourd'hui dans le second degré à Tahiti ».