Lundi 12 octobre, le tribunal du commerce a prononcé la liquidation judiciaire du plus vieux quotidien du fenua. Une décision exécutoire mais, ce mardi, le 18 278e numéro de la Dépêche de Tahiti est sorti. "On a vraiment tous envie que l'aventure continue", confie l'un des journalistes du titre

Polynésie la 1ère (MLSF), Maruki Dury •

Interview

La Dépêche de Tahiti : "On a vraiment tous envie que l'aventure continue"

La Dépêche de Tahiti est meurtrie mais pas abattue. Lundi, le tribunal du commerce a prononcé la liquidation judiciaire du plus vieux quotidien du fenua. La Dépêche de Tahiti est donc censée arrêter son activité dès aujourd’hui car la décision est exécutoire, mais les employés veulent encore y croire.Ce mardi matin, le quotidien a édité son 18 278e numéro… Les employés du journal espèrent tous que ce ne sera pas le dernier. "On a vraiment tous envie que l'aventure de la Dépêche continue car c'est un quotidien qui a plus de 50 ans, qui est vraiment ancré dans les habitudes polynésiennes. C'est toujours dommage de voir un titre de presse disparaître", confie Damien Grivois, journaliste depuis une trentaine d’années au quotidien.La direction de la Dépêche de Tahiti a l’intention de faire appel de cette décision du tribunal du commerce. Le parquet, qui était opposé à la liquidation judiciaire, ne s’est pas encore positionné d’après nos confrères de TNTV.