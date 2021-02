A la Saint-Valentin, dites le avec des roses !

NM/I. Tahiata •

Une rose pour la Saint-Valentin, en Polynésie et comme partout ailleurs, c’est ainsi qu’on déclare généralement son amour à sa tendre moitié.

Symbole de l’amour, la rose a la particularité d’avoir son propre code de couleurs qui permet d’exprimer ses sentiments les plus profonds sans dire un mot.

Les fleuristes l’ont bien compris. A chaque Saint-Valentin, les roses inondent le marché local. La plupart d’entres elles sont importées mais certaines restent tout de même made in fenua.

De grosses livraisons sont attendues dans les prochains jours.

Les roses ont le vent en poupe en cette période de l’année. Un élément indispensable que Patrick, fleuriste en centre-ville, accepte volontiers de recevoir. Il en reçoit près de 2 000, cinq fois plus qu’en temps normal. Pourtant celles-ci ne viennent pas de tout près comme il l'explique :

« Puisque la Nouvelle-Zélande est fermée, on fait venir les fleurs de Hollande, on a trouvé ce système car les Hollandais sont les champions du monde au niveau des fleurs. Elles sont standardisées, j’aime bien, c’est-à-dire que tous les boutons ont la même grosseur. »

Rouge, blanche, rose ou jaune… La couleur de la rose a son importance. Qu’elle soit en bouquet, en tige ou bien en forme de cœur attention à ne pas se tromper. Patrick conseille et répond à chaque déclaration.

« On écoute ce que nous dit le client, on va mettre le nombre de roses qu’il désire et jouer avec la symbolique des couleurs. Rose rouge c’est l’amour passion, rose blanche c’est la pureté, rose rose c’est la tendresse et la jaune c’est l’amitié".

L’amour peut s'exprimer à travers une rose mais pas seulement. Certains préférent les chocolats, d’autres un bijou… Chacun finit par trouver son cadeau personnalisé.

les idées et envies se déclinent.

A la Saint-Valentin, les amoureux s’envoient près de 2 milliards de cartes de vœux, à travers le monde… Comme quoi, il faut croire en l’amour.