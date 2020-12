Le nombre de seniors a plus que doublé en 20 ans

C'est en tout cas les résultats d'une enquête menée par l'Institut de la Statistique de la Polynésie française. Au 31 décembre 2019, les plus de 60 ans représentaient 13% de la population contre 7% vingt ans avant.

Selon l'Institut de la statistique de la Polynésie française, au 31 décembre 2019, 36 500 personnes de 60 ans et plus résident en Polynésie française, soit 13 % de la population. Vingt ans auparavant, ils étaient 15 300, soit 7 % de la population. A l'horizon 2030, un habitant sur cinq sera un senior."Ce vieillissement provient principalement d’une augmentation de l’espérance de vie. Au-delà du fait de vieillir en bonne santé ou non, les conditions de vie des personnes âgées évoluent : retraite, activité, niveau de revenus. Les difficultés d’accès aux services constituent un frein au bien vieillir en accentuant l’isolement comme la dégradation de la santé." explique cette nouvelle enquête publiée par l'ISPF.C'est l'archipel des Australes qui enregistre le plus de séniors. A l'inverse, aux Tuamotu, ils sont moins nombreux. Selon l'Institut, il y a 4 actifs pour un retraité, contre 6 en 2007-2012. 46% des séniors perçoivent moins de 80 000 Fcfp par mois.

