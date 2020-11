Le site Anapu de Mahaena fermé aux automobilistes

Sur la côte est de Tahiti, les nuisances sonores occassionées par les rassemblements festifs aux allentours de la plage Anapu ont eu raison de la mairie. Elle a fermé le site aux voitures "boum-boum" et autres habitués de sorties dominicales bien arrosées.

jppp •

POUR EVITER LES BAGARRES

PROMENEURS AUTORISES A CIRCULER

Lieu de prédilection de toute une communauté de fan de véhicules "car-bass", le site Anapu, Mahaena, n'est plus accessible aux quatre roues depuis hier.Une décision consécutive à la récente altercation entre deux associations. Il y a quelques jours une battle de sono a viré au pugilat entre les participants obligeant la brigade municipale à intervenir.Une bagarre de trop pour la commune. Le conseil municipal a ainsi voté un arrêté interdisant la circulation des véhicules sur le site.Les promeneurs du dimanche pourront toutefois se garer à l’extérieur du site et se rendre sur la plage à pied.Cette fermeture répond également à l’application des règles sanitaires édictées par les autorités du pays interdisant les rassemblements et événements à caractère festifs. Une vingtaine d’agents se répartissent la surveillance de cet espace de plein air.