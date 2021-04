Les élèves du CE1 à la seconde se défient en calcul mental

Mereini Gamblin/Tata’u Upo’o •

La 10e édition du défi calcul mental "Tata’u Upo’o" s'est déroulée mardi 27 avril, en direct du collège Tinomana Ebb de Teva-i-Uta, à Mataiea. 5 000 élèves de Tahiti et des îles, des classes de 5e à la seconde, ont participé à la première journée de finale. Le concours a été retransmis à la radio, en partenariat avec Polynésie la 1ere.

La prochaine journée de finale se déroule demain, jeudi 29 avril. Elle réunira les classes de CE1 à la 6e autour d'un autre exercice de trente questions. Un nombre de questions est attribué à chaque classe. Seules les classes de CM2 et 6e, et de 3e et seconde répondent aux mêmes questions. L'épreuve sera rediffusée à la radio. La remise des prix se tiendra le 1er juin.

Le défi "Tata'u Upo'o" permet aux écoliers et collégiens de réviser leurs mathématiques sous forme de challenge ludique.

