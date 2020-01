A l’approche des festivités du jour de l’an chinois, les répétitions de la danse du lion vont bon train.



Les lions s’éveillent pour le nouvel an chinois

La communauté chinoise entrera samedi 25 janvier dans l’année du rat. A cette occasion, les lions arpenteront les trottoirs de la ville et visiteront les commerces et les entreprises afin d’en chasser les mauvais démons et d’apporter la prospérité.La danse du lion est une tradition séculaire. Ses pas sont codifiés et leur exécution requiert de la rigueur et de longues heures d’entraînement.Les répétitions ont débuté sous la conduite de Charles Laux, spécialiste des arts martiaux et garant de la tradition.