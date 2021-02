Litige foncier à Faaone : l'entrée de la vallée de Mapua Ura bloquée

ET/VT •

Des véhicules, une pancarte et des gens qui bloquent l’entrée de la vallée de Mapua Ura à Faaone.

La cause : un problème foncier où des familles protestent contre des extractions effectuées dans cette vallée.

A leur côté, le maire délégué de Faaone, Tekurio Moroni, explique qu’il « n’a signé aucune autorisation… Ces propriétaires manifestent pour dire qu’ils sont aussi propriétaires ».

Les camions de l'entreprise d'extraction sont à l'arrêt. • ©Polynésie 1ere

En face, Raihau Dudes, le responsable du chantier d’extraction. Il ne comprend pas pourquoi ces revendiquants bloquent l’entrée de la vallée et l’empêchent de travailler. « On travaille sur nos terres, on comprend pas, on a toutes les autorisations légales, on est aussi propriétaire des terres, on est dans notre droit…s’il y a un problème foncier, c’est de le régler au tribunal ». Et de poursuivre que cela fait des années qu’il vient ici, « j’ai grandi ici, on est dans notre droit ».