Mahina : quand les jeunes s'impliquent dans le nettoyage des plages

L’association Project Rescue a mobilisé les jeunes du club I Mua Natation pour une journée de nettoyage de plage à Mahina. Pour l’occasion, l’humoriste Florent Peyre et le chanteur Eto étaient également invités. L’implication des deux personnalités a forcément motivé les jeunes.

Alors, en ce jeudi de vacances, à quelques pas seulement des surfeurs de Ahonu, des petites mains s’activent à ramasser et trier les canettes, morceaux de verre et autres déchets. Ces volontaires sont des nageurs d’une école de natation, mais aujourd’hui c’est à leur fenua qu’ils dédient leur temps. "Beaucoup de personnes viennent, consomment et jettent leurs déchets genre emballages, bouteilles, etc. On vient pour essayer de nettoyer un peu", confie Heevai, jeune nageur du club.

Parmi les bénévoles, le très populaire Florent Peyre en tournée à Tahiti. Il est venu donner un coup de main. "Normalement, on cherche des coquillages et là on trouve des pneus", constate l'humoriste. Autre main-d’œuvre mobilisée, un artiste local, également très engagé. "Là, je viens de ramasser un pneu, c'est désolant parce ça ne vient pas de la mer mais de la terre, des hommes", confie Eto. L’action de la communauté Project Rescue Ocean prend de l’ampleur chaque année et mobilise des jeunes qui deviendront des adultes responsables.

Par ailleurs, Florent Peyre sera sur la scène du Pearl Resort de Arue dès ce jeudi 25 février à 18h45, vendredi 26 et samedi 27 février à la même heure. Une séance supplémentaire a été rajouté samedi 27 février à 15h