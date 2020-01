Avec sa brigade verte, Mahina fait la chasse aux pollueurs

Pendant plusieurs mois, ils auront surtout éduqué. Mais pour la brigade verte de Mahina, composée de 5 agents municipaux, le temps est maintenant venu de verbaliser.

8 100F. C'est ce qu'il vous en coûtera à Mahina si vous laissez des ordures au bord de la route. Depuis août dernier, une brigade verte est chargée de faire respecter la loi, et de verbaliser les contrevenants. C'est la deuxième brigade de ce type en Polynésie, après Punaauia.Sa mission : faire le tour des quartiers de la commune de la côte Est pour repérer les dépôts sauvages d'ordure, et retrouver les personnes responsables de ces incivilités.Le reportage de Lucile Guichet-Tirao, Roan Putoru et Jacques Damour.