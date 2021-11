Marthe Tanseau, la doyenne de Polynésie, a fêté ses 107 ans

107 ans, ça se fête ! C'est ce qu'a fait aujourd'hui Marthe Tanseau avec un jour d'avance et bien entourée. La dame est née un 6 novembre 1914. Une longue vie consacrée à sa famille, voyager et lire.

ET/AT •

Marthe Tanseau Suarte va fêter ce samedi ses 107 ans. Ce qui fait d’elle la personne la plus âgée de Polynésie française.

Ce matin, la doyenne a été accueillie à la maison de retraite médicalisée "Les orchidées" de Punaauia. En compagnie de ses filles et des autres pensionnaires, elle a fêté avec un jour d'avance son anniversaire.

©Polynésie la 1ère

Le Père Abraham était même là pour bénir cette personne à la longévité exceptionnelle. Plus d'un siècle sur cette bonne vieille planète. Elle est née à Faa'a le 6 novembre 1914, la 1ere Guerre mondiale avait déjà commencé.

Beaucoup d'amour et de lecture

Heureusement, Marthe a traversé les époques et vécu des événements apparemment sans trop d'encombre. Le secret de cette vie exceptionnelle, "c'est que c'est une femme gentille, sympa, serviable, généreuse et qui donne beaucoup d'amour", dit Yvonne Moux, l'une de ses filles. Et surtout, "elle voyage, beaucoup, et cela dès l'âge de 15 ans, par bateau. Dans le temps, il n'y avait pas d'avion", ajoute-elle.

©Polynésie la 1ère

Bouger mais aussi lire. Et même à son âge, elle ne porte pas de lunelles ! "Elle adore lire, tous les jours le journal", précise Yvonne.

Lire mais aussi manger. Car Marthe est très gourmande. Elle a beaucoup d'appétit. Chaque jour elle dévore les mots, des plats et bien sûr la vie.