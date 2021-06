Mataiea : une journée pour éviter que les jeunes ne sombrent dans le côté obscur

ET/S.Ratinaud •

Une journée pour apprendre à ne pas succomber aux tentations. La paroisse catholique de Mataiea a ainsi invité les jeunes à conserver leur intégrité face aux drogues, à la délinquance ou à toutes les conduites personnelles à risques. Un message à marteler, tant l'âge de l' adolescence est celui des expériences extrêmes.

Prévention multithèmes sur le suicide, le sida, la drogue et la délinquance. Autre problème évoqué, celui des réseaux sociaux, ainsi que la malnutrition et le sport. Avec des invités de marque et deux DJ ainsi que quelques humoristes pour attirer les foules. Une centaine de jeunes ont repondu présent.

Ecoutez Nano Teaha, organisateur de l’événement, qui parle de l’objectif de cet événement à David Chang :

Nano Teaha

Regardez le reportage de Stéphane Ratinaud :