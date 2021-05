Messe de Pentecôte à Maria no te Hau

En ce lundi de Pentecôte, les fidèles catholiques étaient rassemblés à l'église Maria no te Hau à la Mission pour l’occasion de la messe de Pentecôte afin de recevoir les grâces du Saint-Esprit.

La Pentecôte se célèbre le septième dimanche après le dimanche de Pâques,. Elle tombe toujours un dimanche entre le 10 mai et le 13 juin. Plus de 500 fidèles catholique se sont rendus ce lundi matin à l’église Maria no te hau à la Mission, à l’occasion de la messe de Pentecôte afin de recevoir les grâces du Saint-Esprit.

Chant, homélie et lecture de la sainte bible étaient au programme, ce matin. Pourquoi cette fête est-elle aussi importante pour les Chrétiens ?

Témoignages

La Pentecôte est une fête chrétienne qui rappelle le jour où les apôtres, réunis dans un lieu appelé Cénacle, voient apparaître des langues de feu qui se posent sur eux. Ils recevaient ainsi l'Esprit saint qui les pousse à annoncer que le Christ est vivant. C'est le début de l'Église, comme l'explique le diacre Mérédic Bernardino