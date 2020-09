La fondation FACE entend collecter et donner des masques aux familles dans le besoin partout en Polynésie pendant un an.

SF/IR/JD/CM •

Des milliers de masques gratuits chaque semaine dans les quartiers

Le port du masque est désormais obligatoire dans tous les lieux fermés accueillant du public, dans les transports en commun, au lycée dès la 6e et dans les sites les plus fréquentés. Ailleurs, il est fortement recommandé. Chaque famille doit donc s’organiser pour s’équiper, ce qui représente un budget certain, d’autant que ces fameux masques doivent être changés régulièrement. L’usage des masques en tissu, lavables et réutilisables, se démocratise et les points de vente ne sont désormais plus en rupture de stock de masques chirurgicaux.Tout le monde n’a cependant pas les moyens de faire face à cette nouvelle dépense. La fondation FACE se mobilise et distribue gracieusement 1 500 masques chaque semaine dans les quartiers les plus défavorisés. Cette opération « masques solidaires » n’entend pas se limiter à la zone urbaine de Papeete, elle doit également s’inscrire dans la durée.