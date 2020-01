Morts sur les routes, saisies d'Ice, violences intrafamiliales : les chiffres du haut commissariat en 2019

Le Haut commissariat de la République a dévoilé mardi 28 janvier ses chiffres concernant la délinquance en Polynésie en 2019.

Polynésie la 1ère •

©polynesie

Dans son plan 2018-2020, le Conseil territorial de prévention de la délinquance s'était fixé quatre priorités : lutter contre les addictions, prévenir la délinquance des mineurs, réduire les violences intrafamiliales et lutter contre l’insécurité routière.Dans ce domaine, le haut commissariat, qui a dévoilé ses chiffres aujourd'hui, estime avoir mené un plan de communication efficace. Ainsi, il note une baisse du nombre de blessés sur la route.Entre 2018 et 2019, le nombre de blessés est passé de 183 à 142. Le bilan fait également état d'une baisse du nombre d'accidents comptabilisés par la gendarmerie qui passent de 167 en 2018 à 122 en 2019.. En 2019 L a route de ceinture de la cote ouest a notamment été le théâtre d'accidents en série entre février et juin 2019 Le Haut commissariat note également une évolution spectaculaire du nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité physique. La Polynésie est passée de plus de 2 500 cas à près de 3 000 pour le bilan 2019.Le nombre de violences intrafamiliales est également en légère augmentation. Le nombre de saisies d'Ice a lui spectaculairement augmenté en 2019, avec 12 kg saisis, contre 1,4 kg en 2018.