Nucléaire : Moruroa e tatou et l’église évangélique maohi appellent à une marche le 2 juillet

Webmaster •

De retour de métropole, Edouard Fritch a annoncé qu’une table ronde « de haut niveau » destinée à apporter vérité et justice sur le fait nucléaire en Polynésie se tiendra à Paris sur deux journées, fin juin 2021. Présidée par Emmanuel Macron, cette réunion devrait accueillir sur invitation de vingt à trente représentants de toutes les forces vives institutionnelles, civiles et religieuses de Polynésie, désignés par leurs organisations respectives.

L’association Mororua e tatou espère y être invitée mais pose ses conditions. Elle souhaite que cette table ronde se déroule en Polynésie et non pas en France et refuse qu’elle soit présidée par Emmanuel Macron où un représentant de l’exécutif pour éviter, selon elle, que l’Etat soit juge et partie.

L’association demande également que les chercheurs et les scientifiques sollicités pour cette table ronde, soient des chercheurs de l’ONU.

Dans l’attente de recevoir une invitation, l’association et l’Eglise protestante maohi ont décidé d’organiser conjointement une marche le 2 juillet prochain, date anniversaire du premier essai nucléaire à Moruroa.

Mitema Tapati vice-président de Moruroa e tatou :