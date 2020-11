Numériser la solidarité pour Noël

La période des fêtes est traditionnellement l’occasion de récolter des dons en nature pour les associations caritatives. Cette année, covid oblige, les contacts n’étant plus possibles il faut trouver de nouvelles techniques. Les cagnottes solidaires en ligne ont le vent en poupe.





FONDATION Anavai.org Créée pour venir en soutien financier à des actions bénévoles locales, la Fondation Anavai a pour vocation d’être la vitrine du monde associatif en Polynésie. Elle est connue pour avoir permis à de nombreuses associations de pérenniser leur action en dépit de la crise sanitaire. La Fondation Anavai portée par la jeune Vaheana, mise une fois de plus sur la solidarité polynésienne. Elle appelle la population à faire un don qui fera la différence, un don via une plateforme numérique.Une structure dont elle garantit la transparence et la visibilité en matière d'utilisation des dons.

Numériser la solidarité c'est l'autre volet de l'impact Covid! Face au nombre décroissant de dons, la fondation Anavai lance une cagnotte solidaire pour Noël. Objectif réunir le maximum de fonds à destination de plusieurs associations. Cette levée de fonds qui débute le 16 novembre prochain permettra d'offrir matériel et activités à au moins une dizaine de structures bénévoles.Parmi les futurs bénéficiaires de cette cagnotte de Noël, le centre médico-éducatif Papanui. Née en 1999, la structure accueille des trisomiques mais aussi des personnes atteintes de déficience intellectuelle. Stéphane Marandin, directeur du centre, espère offrir un téléviseur grand écran à ses pensionnaires. Un cadeau choisi à l'unanimité par les membres du centre.Retrouvez l'interview de Stéphane Marandin interrogé par Jeanne Phanariotis et Christian Deso :