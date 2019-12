L’association a permis à 150 sans domicile fixe de partager un repas de Noël.



JH/GT/PS/CM •

L’ordre de Malte aux côtés des plus démunis

C’était un peu Noël avant l'heure pour les sans abris. 150 d’entre eux ont bénéficié dans la soirée de mercredi 19 décembre d’un repas de fête offert par l'Ordre de Malte France. Cette association à but non lucratif combat l'exclusion et apporte un peu d’humanité et de réconfort aux plus démunis. Les bénévoles qui l’animent ne chôment pas et œuvrent toute l'année avec discrétion. Ils procèdent notamment à des distributions de repas et visitent les personnes âgées, malades ou isolées.