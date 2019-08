Papara : marche contre la violence Papara : marche contre la violence - 17/08/2019

Une marche pour un message : stop à la violence. Une démarche pour encourager aussi les victimes à briser le silence. Plus de 250 personnes ont marché pour dire non à la violence. La violence physique mais aussi verbale qui abîme le vivre ensemble.Le reportage de Séphane Rattineau et Hiro Terorotua :