Ivre, sans permis et sans attestation de sortie : 8 mois ferme !

Contrôlé à Papara dimanche soir en état d'ébriété, le chauffard s'était fait retirer son permis le matin même pour conduite en état d'ivresse. Il écope de huit mois de prison ferme en comparution immédiate

CM avec communiqué •

Dimanche 26 avril 2020 à 18h15, une patrouille de gendarmerie procède au contrôle d'une voiture sur la RT 1 en agglomération de Papara.



Le conducteur ne peut présenter une attestation de déplacement dérogatoire et son haleine sent l'alcool. Positif au dépistage d' alcoolémie, il est conduit à la brigade de gendarmerie de Papara où l'éthylomètre affiche un taux de 0,66 mg d'alcool par litre d'air expiré.



Le chauffeur déclare ne pas avoir son permis de conduire. Celui-ci lui a été retiré le matin même par la gendarmerie pour des faits similaires en date du 29 mars 2020 (0,59 mg/l).



En état de récidive d'alcool au volant, il a été placé en garde à vue et présenté lundi 27 avril en comparution immédiate.

Le tribunal l'a condamné à huit mois de prison ferme avec mandat de dépôt.