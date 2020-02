Accident de la route : un fourgon de police et une berline se télescopent

Plus de peur que de mal mercredi soir sur l'avenue Prince Hinoi.

La berline a traversé le carrefour alors que les sirènes et gyrophares du véhicule de police était allumé • ©Ismael Tahiata, Heidi Yieng Kow ...

Un accident s’est produit mercredi 19 février dans la soirée au carrefour de l’avenue Prince Hinoi impliquant un véhicule de police et une berline. Selon les premières informations des policiers et des pompiers ainsi que des témoignages de badauds qui étaient sur place, le fourgon de la DSP était appelé pour une intervention sur un signalement d'agression.Alors que ses sirènes et gyrophares étaient allumés, le véhicule de police a percuté une voiture qui a refusé de lui laisser la priorité. Le véhicule a ensuite percuté une autre voiture arrêtée pour laisser passer le fourgon avant de finir contre la barrière d'une propriété. Cet accident a fait deux blessés légers : le conducteur de la berline et un policier.Hier soir, la dame qui conduisait le véhicule arrêté était choquée mais indemne. Un enquête a été ouverte et des analyses sanguines des deux conducteurs seront aussi faites.