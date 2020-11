Le d’Entrecasteaux se refait une beauté dans le port de Papeete

Le d'Entrecasteaux bâtiment de soutien de la marine nationale, basé en Nouvelle-Calédonie est actuellement en Polynésie. Il vient profiter du dock flottant de Papeete pour faire des travaux de carénage. Une aubaine pour les entreprises locales qui participent au chantier.



DC JL •

C’est un bâtiment de soutien et d'assistance outremer de la marine nationale qui est arrivé dans les eaux du fenua le 21 octobre dernier. Il arrive directement de Nouvelle-Calédonie pour subir des travaux d'entretien. Initialement prévus en Nouvelle Zélande en mai dernier, ces travaux de carénage ont dû finalement se faire à Papeete. Le navire a été mis à sec vendredi dernier. Un mois et demi de travaux sont prévus, principalement l'entretien de la coque. Un coût de 180 millions de fcfp pour l'Etat, dont une partie profitera aux entreprises locales. En effet, 60% des travaux d'entretien sont réalisés par l'équipage lui-même et les services de l’armée, et 40% sont réalisés par des entreprises, dont une grande partie par la main d'œuvre locale.Regardez ce reportage de David Chang et Jérôme Lee :