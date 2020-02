Michel Buillard habite bien à Papeete

La décision du tribunal du contentieux électoral est tombée cet après-midi. Michel Buillard, le maire de Papeete réside bien dans la commune. Les membres du Tahoeraa qui avaient contesté sa domiciliation ont étés déboutés.



DC •

Michel Buillard pourra se présenter aux élections municipales

...le juge souligne que Michel Buillard et sa compagne apportent la preuve qu’ils habitent bien à Papeete depuis de nombreuses années...

Le tribunal du contentieux électoral a débouté ce lundi après-midi les 3 plaignants membres du Tahoeraa qui contestaient la légitimité du domicile de Michel Buillard. Ils affirmaient que l’actuel maire de Papeete candidat à sa succession résidait en fait à Pirae. Le tribunal a estimé que les plaignants n’ont pas su apporter la preuve de leurs affirmations mais que Michel Buillart a lui bien apporté la preuve de sa domiciliation à Papeete.

Maître Dominique Bourion, avocat de Michel Buillard

Vengeance du Tahoeraa

La plainte contre Michel Buillard venait en écho aux déboires de Gaston Flosse pour s’inscrire sur les listes électorales de Papeete. Celui-ci ayant été débouté à 2 reprises.Écoutez la réaction de Maître Dominique Bourion, avocat de Michel Buillard, interrogé par Thierry Stampfler et Mirko Vanfau:Par ailleurs le tribunal a débouté Michel Buillard de sa demande de dommages et intérêts. Il réclamait 500000 francs au titre du préjudice subit et des frais d'avocats.