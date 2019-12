Le skate park officiellement rouvert après deux ans de travaux

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était très attendu des fans de skate, BMX et trottinette à Tahiti. Fermé depuis septembre 2017, le skate park de Tahiti a rouvert mercredi après-midi.

Isabelle Bertaux •

Voilà deux ans que les passionnés de glisse urbaine devaient faire sans. Le skate park de Tipaerui a enfin officiellement rouvert, c'était mercredi après-midi à 17H. Depuis septembre 2017, date de sa fermeture, il n'était pas aisé de pratiquer skate, BMX et trottinette à Tahiti.Un investissement de 18 millions de francs a d’abord été mobilisé pour la réalisation de cette structure. Puis, cette année, afin de terminer les travaux, l’IJSPF a mobilisé plus de 35 millions.Une dernière phase de travaux pour compléter le plateau existant et répondre pleinement aux attentes de la jeunesse pratiquant ces sports devrait être réalisée en 2020.D'autres skate-parks existent sur l'île, mais attirent peu de passionnés. Alors forcément cette réouverture était très attendu des jeunes.Le reportage de Nicolas SUIRE et Patita SAVEA.