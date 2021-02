Papenoo: les associations et les riverains contre le crématorium

NV •

La construction d'un crématorium est envisagée sur les hauteurs de Nivee à Papenoo. Une demande a été déposée en ce sens par le promoteur Dominique Auroy afin que 2 000 mètres de terres défrichées accueillent son projet.

Les associations de protection de l’environnement ne voient pas d’un bon œil ce projet et seraient même prêtes à bloquer les travaux : « On est contre le projet car c’est pour un bénéfice personnel et non au service de la communauté. C’est fait pour qu’une personne fasse fortune » affirme Vincent Maono, membre de l’association Mata Ara. Pour les polynésiens, se faire incinérer n’est pas dans les coutumes : « Les gens ne sont pas prêts. Pour l’imaginaire collectif, quand on est enterré, nos corps se lèvent » ajoute-t-il.

Dans le but de consulter la population sur l'implantation d’un crématorium dans sa commune, Teuira Letourneux, maire adjoint de Hitià o te ra a, a publié sur sa page Facebook un sondage : « 90 % des personnes qui ont répondu sont contre le projet. »

Pour les membres des associations, les plateaux disponibles devraient utiliser les terres agricoles de façon plus écologique.

Le projet répond néanmoins à une véritable demande puisque l'on estime à plus de 200 le nombre de personnes incinérées chaque année à grands frais en Nouvelle Zélande.