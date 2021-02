Parcours sup : la période des inscriptions a débuté

Webmaster •

Les futurs bacheliers désireux de poursuivre leurs études ont jusqu’au 11 mars pour s’inscrire sur la plateforme de l’enseignement supérieur Parcoursup. Il leur faudra ensuite compléter leur dossier entre le 12 mars et le 8 avril avant de connaître le classement de leurs vœux et leur affectation entre le 27 mai et le 26 juillet. Sont concernés : les lycéens ou étudiants en recherche d’une réorientation (y compris sous statut apprenti) qui souhaitent s’inscrire en première année de l’enseignement supérieur. 17 000 formations supérieures leurs sont proposées, dont plus de 4 000 en apprentissage.