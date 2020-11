Paris, le Cese diminue ses effectifs de 25 %, moins d’ultramarins

L’Assemblée Nationale a adopté la réforme du CESE, le Conseil économique social et environnemental. Le gouvernement a décidé de réduire ses effectifs de 25%. Les députés ultramarins ont bataillé pour maintenir inchangé le nombre de leurs représentants, mais sans succès.



Le Cese ou Conseil économique social et environnemental est un organisme consultatif composé de représentants du patronat, des syndicats et d’associations. Il est installé au palais d’Iéna, à Paris.Le gouvernement a décidé de réduire les effectifs du cese de 25 %. Il a donc fallu revoir à la baisse le nombre de représentants. Problème pour les ultramarins ils étaient auparavant 11 représentants, soit 1 par territoire d’outremer. Ils ne seront plus que 8 et devront représenter plusieurs territoires. Une aberration pour la députée de Polynésie française, Maina Sage :De son côté le rapporteur Erwan Balanant appelle au compromis. Il rappelle qu’à l’ origine il n’y avait aucune place garantie pour les ultramarins et que désormais les 8 sièges sont verrouillés pour l’outremer ce qui représente un progrès.A Paris, le reportage de Serge Massau :