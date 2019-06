FR : Affaire d’Erima : Fritch et Flosse en eaux troubles Affaire d’Erima : Fritch et Flosse en eaux troubles

L'affaire de la citerne d'eau d' Erima était jugée jeudi 6 juin par le tribunal correctionnel de Papeete. Ce procès atypique a vu comparaître le président du pays Edouard Fritch et l’ancien président Gaston Flosse. Les deux hommes sont poursuivis pour détournement de fonds publics. Il leur est reproché d’avoir fait supporter, dans les années 90, aux administrés de Pirae dont ils ont été maire tour à tour, les frais d’adduction en eau potable de la villa de Gaston Flosse située sur les hauteurs de la commune dans le lotissement Erima. Le procureur a requis deux ans de prison avec sursis, dix millions d’amende et trois ans de privation de ses droits civiques à l’encontre de Gaston Flosse et cinq millions d’amende à l’encontre d’Edouard Fritch.