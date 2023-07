14 juillet: Le caporal chef Talbot, un tahitien avec d'autres "Aito" sur les Champs Elysées

Engagé depuis 15 ans dans l'armée de Terre, Tamatea Talbot a eu l'honneur de participer au défilé du 14 juillet. Avec ses frères et sœurs d'armes dont de nombreux Polynésiens. Ils ont pu descendre la plus belle avenue du monde cette nuit.

HeidiYiengKow •

Participer au défilé militaire du 14 juillet, c'est ce qu'a pu vivre Tamatea Talbot, un jeune tahitien engagé depuis 15 ans dans l'armée de terre, au 19è régiment du Génie de Besançon.

"Pour moi c'était très impressionnant (...) Je me suis porté volontaire. J'étais fier de pouvoir participer au défilé, je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais le faire, y'a beaucoup d'émotion, surtout quand on est militaire. Ça fait 15 ans que je suis militaire et c'est la première fois que je participe au défilé!" nous confie- t'il.

Caporal chef Talbot Tamatea sur les Champs Elysées • ©Caporal Chef Talbot

Engagé depuis le 5 février 2008, il a choisi de s'engager parce qu'il avait "(...) envie de changer d'air, et aussi pour aider papa et maman. Je suis allé m'engager seul, j'ai fait mes démarches, mes papiers seul, j'avais à peine 19 ans". Tamatea se confie sur ce que lui a apporté son engagement à l'armée:

TALBOT ITV 01 • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

Tamatea a aussi participé à différentes opérations ou Opex un peu partout dans le monde

Caporal Chef Tamatea Talbot en opération en Guyane • ©Caporal Chef Talbot

Caporal chef Talbot en opération • ©Caporal Chef Talbot

Écoutez le parler de ses opérations à l'étranger:

ITV TALBOT 02 • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

Les dangers en opération, il essaie de ne pas trop y penser, même s'il a perdu des frères et sœurs d'armes les années passées. Une dure réalité du métier de soldat.

Face à la mort • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

En Polynésie, sa famille a aussi suivi le défilé sur les antennes de France Télévisions. Sa maman, Rita qui vit à Faaa est fière de son "bébé", son aîné qui a pu défiler sur les Champs Elysées. C'est le second dans la famille qui a pu le faire. Un de ses oncles, engagé à l'époque dans la Légion, avait pu lui aussi participer au 14 juillet. Sa mère parle aussi des craintes que partage la famille, mais tous le soutiennent dans ses choix de carrière et de vie. Écoutez la :

Rita, maman du caporal chef Talbot • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

Tamatea voit loin, et même s'il veut re-signer pour totaliser 22 ans de service, il veut déjà préparer l'après, en acquérant un maximum d'expérience et en suivant toutes les formations possibles.

TALBOT: l'avenir • ©Heidi Yieng Kow / Polynésie la 1ère

Une fois revenu dans le civil, le Caporal-chef Talbot espère avoir tous les outils et les formations qui lui seront nécessaires afin de poursuivre une carrière dans la mécanique, loin des conflits armés. C'est ce qu'on lui souhaite. Faaitoito Aito